Denizli Basket’te kontroller yapıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sporcular sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Merkezefendili sporcular kentteki özel bir sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerine girdi. Sağlık testinde basketbolculara kardiyolojik muayene, EKG, solunum fonksiyonu, efor testi, akciğer, kan ve idrar tahlili yapıldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi sezonun ilk antrenmanını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıp özel hazırlık turnuvalarıyla lige kadar hazır hale gelmeye çalışacak.



SEBAHATTİN ALP

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