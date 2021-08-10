F.Bahçe’den Jovic hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kalırken, geçen seneki golcü sıkıntısını yaşamak istemeyen Fenerbahçe, arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler ile ilgili her gün bir isim gündeme gelirken son iddia İspanya'dan geldi. İspanya medyası, İstanbul temsilcisinin forvet için Real Madrid'in kapasını çaldığı ve Luka Jovic'i istediği öğrenildi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancoletti'nin takımda istemediği Sırp yıldıza kulüp bulmakta zorlanan İspanyollar da kolaylık sağlamaya hazır.



18 KARŞILAŞMADA 4 GOL ATTI

Luka Jovic'in de mücadeleci bir takıma gitmek istediği ve kulüpler anlaşırsa gelmeye hazır olduğu iddia edilirken, transferle Mirsad Türkcan'ın ilgilendiği ve başkan Ali Koç'a güvence verdiği öğrenildi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sene Bundesliga ekibi Frankfurt'ta kiralık olarak forma giydi. Sırp golcü, Almanya'da 18 mücadeleye çıkarken, 4 gol 2 asistle oynadı.