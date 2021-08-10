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Haberler Spor İlgün sözünü tuttu

İlgün sözünü tuttu

İlgün sözünü tuttu

10.8.2021

Oyunlarda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, merhum babasına verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyor. İlgün, "Rahmetli babama verdiğim olimpiyat madalya sözümü yerine getirdim. Hayalimde Türk bayrağıyla ringde tur atmak vardı. Maçı aldıktan sonra Türk bayrağıyla tur atarken ben ağladım, tüm Türkiye ağlamış. Madalya aldıktan sonra annemle görüntülü konuştuk. O ağlıyor, bana da 'ağlama' diyor ama ikimiz de aynı anda ağladık. Sporun zirvesinde ayrı bir duygu" diye konuştu.
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