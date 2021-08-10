Koleksiyona üç branştan ilk katkı geldi

Tokyo’da spor dallarına okçuluk, artistik jimnastik, karate eklenmesiyle coştuk

TOKYO 2020'de çıkılan 13 kürsüyle Türkiye'nin toplam olimpik madalya sayısı 104'e yükseldi. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı. Ay-yıldızlı sporcuların Tokyo'da aldığı madalyalarla birlikte sayı 41 olurken, gümüş 27, bronz ise 36'ya çıktı.



ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI

2020 olimpiyatlarına 3 branş daha eklendi. Tokyo 2020'ye kadar Türkiye adına olimpiyatlarda kazanılan toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Tokyo'da bu spor dallarına okçuluk, artistik cimnastik ve karate de dahil edildi. Branş sayısı ise 9'a yükselmesi üzerine ay-yıldızlı sporcular boksta 1'er altın ve gümüş, okçulukta 1 altın, karatede 1 gümüş, 3 bronz, güreşte 3 bronz, tekvandoda 2 bronz ve artistik cimnastikte 1 bronz kazandı.