Manisa Büyükşehir havuzda zirve yaptı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı, İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yıldız Genç ve Açıkyaş Bireysel Yüzme Şampiyonası'na damga vurdu. Manisalı yüzücüyer yıldızlarda 4 madalya aldı, 1 A Final, 5 B Final, 1 C Finali ve 17 best time yaptı, açıkyaş bireysel yarışlarda ise 1 A Finali, 6 B Finali, 1 C Finali ve 14 best time gerçekleştirdi. Özlem Yetim; 200 m sırtüstünde 5., 50 m sırtüstünde 2., 100 m sırtüstünde 3., 50 m serbestte 5., Nehir Toker; 50 m serbestte 1., 100 m serbestte B Finali, 50 m kelebekte 3., 50 m sırtüstünde 3., Kaan Yalın Çullu; 50 m serbestte, 100 m serbestte ve 200 m serbestte kendi en iyi zamanlarını, Vahdet Efe Uyar; 100 m serbestte ve 50 m kelebekte best time, Ayberk Nail Yavaş da 200 m sırtüstünde best time yaptı.

■ CÜNEYT HASÇELİK