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Haberler Spor Manisa Büyükşehir havuzda zirve yaptı

Manisa Büyükşehir havuzda zirve yaptı

Manisa Büyükşehir havuzda zirve yaptı

10.8.2021

MANİSA Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı, İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yıldız Genç ve Açıkyaş Bireysel Yüzme Şampiyonası'na damga vurdu. Manisalı yüzücüyer yıldızlarda 4 madalya aldı, 1 A Final, 5 B Final, 1 C Finali ve 17 best time yaptı, açıkyaş bireysel yarışlarda ise 1 A Finali, 6 B Finali, 1 C Finali ve 14 best time gerçekleştirdi. Özlem Yetim; 200 m sırtüstünde 5., 50 m sırtüstünde 2., 100 m sırtüstünde 3., 50 m serbestte 5., Nehir Toker; 50 m serbestte 1., 100 m serbestte B Finali, 50 m kelebekte 3., 50 m sırtüstünde 3., Kaan Yalın Çullu; 50 m serbestte, 100 m serbestte ve 200 m serbestte kendi en iyi zamanlarını, Vahdet Efe Uyar; 100 m serbestte ve 50 m kelebekte best time, Ayberk Nail Yavaş da 200 m sırtüstünde best time yaptı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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