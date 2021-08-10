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Haberler Spor Manisa FK tam gaz

Manisa FK tam gaz

Manisa FK tam gaz

10.8.2021

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 14 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasına odaklandı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren siyah-beyazlılar, sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Özbalta, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ligde iyi işler yapacağız" dedi. Öte yandan yeni sezonda iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak Manisa FK'da kombineler satışa çıktı. Kredi kartına taksit yapılabilecek kombinelerin fiyatları tribündeki konumuna göre 175 TL ile 375 TL arasında değişiyor.
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