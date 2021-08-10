Nazilli’de gençler geleneği bozmadı

2. Lig Beyaz Grup'ta yer alacağı yeni sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Nazilli Belediyespor'da A takıma yükselen gençler, saç kazıtma geleneğinden kaçamadı. Profesyonel kadroyla ilk kez kampa katılan altyapıdan Furkan Apaydın, Baran Kaya ve Eren Kaya'nın saçları, takımdaki ağabeyleri tarafından traş makinesiyle kesildi. Eğlenceli dakikalar yaşayan siyah-beyazlı futbolcular, gençlerin saçlarının kazınmasının ardından birlikte fotoğraf çektirdi. Bayburtspor maçı iptal olan Siyah İnciler, kampta bugün Alanya Kestelspor, 12 Ağustos'ta Serik Belediyespor ve 16 Ağustos'ta Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Nazilli Belediyespor, Afyon maçının ardından kampı tamamlayacak.

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