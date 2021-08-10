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Haberler Spor Süpermoto yarısı Uşak’ta nefes kesti

Süpermoto yarısı Uşak’ta nefes kesti

Süpermoto yarısı Uşak’ta nefes kesti

10.8.2021

UŞAK Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayağı, Uşak'ta nefesleri kesti. Turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. İki gün süren turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarına katıldı. Turnuvanın ikinci gününde ise yarışçıların antrenman sürüşlerinin ardından yarışlar düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı turnuvada Süpermoto Open yarışlarında Mecit Taha Işık, Süpermoto S3 yarışlarında Erhan Adım, Senior yarışlarında Yasin Işık, Gençler 85cc yarışlarında Baran Bulut Kocaman, 65cc yarışlarında Ahmet Berkay Sarıkaya ve 50cc yarışlarında Poyraz Bor birinci geldi.
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