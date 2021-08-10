  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Tarzan’ın gençleri harika

Tarzan’ın gençleri harika

Bölgesel Amatör Lig’e düşen Manisaspor’un U-15 takımı, Ege Gold Cup U-17 Turnuvası’nda şampiyonluğu penaltılarla kaçırdı ancak alkış topladı

Tarzan’ın gençleri harika

10.8.2021

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen Manisaspor'un geleceği emin ellerde. Ege Gold Cup U-17 Turnuvası'na U-15 takımıyla katılan Manisaspor'un gençleri şampiyonluğu final maçında penaltılarla kaçırdı. Normal süresi 1-1 biten final maçında Aydın Yıldızspor'a penaltı atışları sonucu 5-4 kaybeden Manisaspor U-15 takımı büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu.

KULÜBÜN ALTYAPISI UMUTLANDIRIYOR
BİR zamanlar Süper Lig'de Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla adından sıkça bahsettiren ve yaşadığı mali kriz sonucu bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Türk futbolunun efsane takımlarından Manisaspor'un altyapısı gelecek için umutlandırıyor. Manisaspor U-15 takımı tek maç lig usulüne göre oynanan ve U-17 takımlarının yer aldığı Ege Gold Cup Turnuvasında finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Akhisar'da oynanan finalde Aydın Yıldızspor takımı ile karşılaşan Manisa U-15 takımı normal süresi 1-1 berabere biten mücadeleyi penaltılar sonucu 5-4 kaybederek ikinci oldu. Gençlerin başarısı gelecek için de umut verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarzan’ın gençleri harika haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.