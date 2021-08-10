Toprak Razgatlıoglu adım adım zirveye

TÜRK motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) altıncı durak noktasının ikinci yarışında podyuma çıktı. Çekya'daki Most Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta iyi bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, çok önemli bir ikinciliğe imza attı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca Scott Redding'le kıyasıya bir mücadeleye girişti. İkinci olan ve puanını 263'e çıkaran Razgatlıoğlu, şampiyonluk mücadelesinde son dünya şampiyonu Rea ile arasında olan puan farkını 3'e düşürdü. 7. durak noktasındaki bir sonraki yarış 20-22 Ağustos tarihlerinde İspanya'da gerçekleşecek.

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