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Haberler Spor Turgutlu idmanında davetsiz misafir

Turgutlu idmanında davetsiz misafir

Turgutlu idmanında davetsiz misafir

10.8.2021

YENİ sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden ekiplerinden Turgutluspor'un, sabah gerçekleştirdiği antrenmanında davetsiz bir misafir vardı. Kasaba'nın sabah yaptığı çalışma öncesi sevimli bir köpek sahaya girdi. Futbolcuların yanına giden sevimli köpek, bir süre oyuncularla oynadıktan sonra sahayı terk etti. Oyuncularla birlikte saha içinde koşan ve kendisini sevdiren sevimli köpek, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Kadroya kaliteli ve gelecek vaat eden oyuncular kattıklarını ifade eden teknik patron Kazım Akgün, "Lig başlamadan 2 ya da 3 transfer yapmayı planlıyoruz. Bu sezon hedefimiz geçen yıldan daha iyisini yapabilmek. Doğru yoldayız. İyi çalışıyoruz ve hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.
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