Türk kadını tarihe geçti

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk kadın sporcular aldıklarını madalyalarla Türk spor tarihe geçti. Türkiye, 50 kadın sporcuyla temsil edildi. Olimpiyat Komitesi tarafından geri alınan madalyalar sayılmadığı için kadınlarda en yüksek madalya sayısı 2004'te Atina'da yaşandı. Yunanistan'daki olimpiyatta halterde Nurcan Taylan altın, Reyhan Arabacıoğlu ise bronz madalya aldı. Türk kadın sporcular, Tokyo 2020'de ise boksta Busenaz Sürmeneli'yle altın, Buse Naz Çakıroğlu'yla gümüş alırken Yasemin Adar güreşte, Hatice Kübra İlgün tekvandoda, Merve Çoban ise karatede bronz madalya aldı. Oyunlarda 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla toplamda 5 madalya elde eden Türk kadın sporcular, büyük bir başarı elde etti.



17 YIL SONRA ALTIN MADALYA

Türk kadını, olimpiyatlarda 2004'ten sonra ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli'yle aldı. Milli boksör 69 kiloda altın madalya kazandı ve 17 yıl önce Nurcan Taylan'ın başarısını tekrarlayarak İstiklal Marşı'nın okutan Türk kadın sporcu oldu.

İLK MADALYAYI HÜLYA ŞENYURT KAZANDIRDI

1992 Barcelona'da judocu Hülya Şenyurt'la ilk madalyasını alan, 2004 Atina'da ise ilk altınını halterci Nurcan Taylan'la elde eden Türk kadını, Tokyo 2020'ye damga vurdu. Kazanılan 5 madalyayla birlikte kadın sporcuların olimpiyattaki madalya sayısı 2'si altın, 3'ü gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplamda 11'e çıktı. Kadınlarda 3 branşta ise ilk kez madalya sevinci yaşadık. Yasemin Adar güreşte, Buse Naz Çakıroğlu boksta ve Merve Çoban karatede ilk madalyalarımızı kazandırdı.

ÖZYÜKSEL İLE TUĞSUZ MADALYAYI KAÇIRDI

Modern pentatlonda İlke Özyüksel ile atletizmde Eda Tuğsuz madalyaları kaçırdı. İlke, Tokyo 2020'yi 5. sırada tamamladı. Cirit atmadada finale çıkan Eda Tuğsuz ise dördüncü oldu.

23 YAŞINDA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ise 23 yaşında bunu gerçekleştirdi. Genç yaşına rağmen büyük tecrübeye sahip Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de altın madalya alarak gelecekteki yeni başarılara göz kırptı. Busenaz Sürmeneli, kadın boksunda ilk altın madalyayı getiren sporcu oldu.

İLK OLİMPİYATINDA MADALYA İLE TANIŞTI

Boks 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, ilk kez katıldığı olimpiyatlarda madalya almanın gurunu yaşıyor. Annesi Duygu Çakıroğlu ile bir araya gelen Buse Naz, "Tokyo'ya giderken final oynamayı çok istiyorduk. Nitekim de bu gerçekleşti. Tabii ki madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim" diye konuştu.



ÇAKIROĞLU: DAHA ÇOK YOLUM VAR

Buse Naz Çakıroğlu şöyle konuştu: "Böyle bir başarıyla ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Gümüş madalya alarak Türk tarihine geçtim. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve tekrardan olimpiyatlar var. Buralarda altın madalya almak istiyoruz. Kadın takımı olarak çok büyük bir başarı elde ettik. Devamını getireceğiz."

ZOR SÜREÇTEN GEÇTİ

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi Duygu Çakıroğlu mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Duygu Çakıroğlu, ""Öncelikle sağlıklı şekilde Buse Naz'ı gördüğüm için içim ferahladı. Bugüne kadar yaşadığı süreç çok zorluydu. Bunun en yakın şahidiyim. Çok güzel yürüttüler ve istedikleri gibi de neticelendi. Daha da iyi zamanları olacak inşallah. Başarısıyla herkes gurur duydu. Çalışmalara devam edecek ve daha nice madalyalar gelecek" diye konuştu.