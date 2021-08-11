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Haberler Spor Akhisarspor’a gençlik aşısı

Akhisarspor’a gençlik aşısı

Akhisarspor’a gençlik aşısı

11.8.2021

TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düştükten sonra transfer yasağı nedeniyle yabancılar ve bazı as futbolcuların ayrıldığı kadrosunu takviye edemeyen Akhisarspor, altyapıdan gençlerini profesyonel yaptı. Yeşil-siyahlılar, orta saha oyuncusu Yusuf Kanal, stoper Orçun Erten ve kaleci Muhammed Metin'le profesyonel sözleşme imzaladı. Yönetim, iç transferde Yavuz Serkan Özbakan'ın sözleşmesini de Mayıs 2026'ya kadar uzattı. Antrenmanlarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren Akhisarspor, bugün Afyon'da 12 günlüğüne kampa girecek. Küme düştükten sonra kadrosundaki 9 yabancının serbest kaldığı Akhisar'da Kadir, Doğukan ve Orhan ayrılıp, Çekdar da kontratını tek taraflı feshetmişti.

KENAN MOLLA
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