  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Busenaz Sürmeneli’ye coşkulu karşılama

Busenaz Sürmeneli’ye coşkulu karşılama

Busenaz Sürmeneli’ye coşkulu karşılama

11.8.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan ilk sporcu olan Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye altın madalyayı getirdiği için çok gururlu olduğunu vurgulayan Busenaz Sürmeneli, "Acı, gözyaşı, antrenmanda çektiğim zorluklar, hepsi bu madalyanın içinde. Çocukluk hayalim, avuçlarımın içinde.
Olimpiyatların ne olduğunu bile bilmiyordum. Çocukken hocam hep, 'Olimpiyatlara gidip, final oynayacağız ve altın madalya alacağız' derdi ve başardık. Çok gururluyum.
Türk kadını olmaktan, Türk kadınının neler yapabileceğini göstermekten dolayı çok mutluyum. Bu madalya, hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu yaşadım ama bu bambaşka bir duygu. Ağlayarak aldım madalyamı" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Busenaz Sürmeneli’ye coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.