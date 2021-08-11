Busenaz Sürmeneli’ye coşkulu karşılama

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan ilk sporcu olan Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye altın madalyayı getirdiği için çok gururlu olduğunu vurgulayan Busenaz Sürmeneli, "Acı, gözyaşı, antrenmanda çektiğim zorluklar, hepsi bu madalyanın içinde. Çocukluk hayalim, avuçlarımın içinde.

Olimpiyatların ne olduğunu bile bilmiyordum. Çocukken hocam hep, 'Olimpiyatlara gidip, final oynayacağız ve altın madalya alacağız' derdi ve başardık. Çok gururluyum.

Türk kadını olmaktan, Türk kadınının neler yapabileceğini göstermekten dolayı çok mutluyum. Bu madalya, hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu yaşadım ama bu bambaşka bir duygu. Ağlayarak aldım madalyamı" dedi.

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