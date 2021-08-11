Turgutluspor Sarper’i kaptı

Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray’dan 18 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı

TFF 2. Lig'de yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, Galatasaray'dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 1 yıllığına kiraladı. Kırmızı-siyahlıların tesislerine gelen genç futbolcu, resmi sözleşmeye imza atarken formayı giyip poz verdi. İmza törenine kulüp adına genel kaptan Tolga Seyman katıldı. Hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten Sarper Çağlar, "Burada olduğum için mutluyum. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutluspor'un başarısı için görev verildiğinde üstüme düşeni yapacağım. Turgutluspor'la şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.