UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Thomas Tuchel'in ekibi Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Unai Emery'nin ekibi Villarreal'in karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta 22.00'de başlayacak.



TRİBÜNLERDE 13 BİN TARAFTAR

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

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