Akhisarspor’a deniz morali

TFF 2. Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarının Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp Afyonkarahisar'a kampa gidecek Akhisarspor, dün tekne turuyla moral buldu. Yeşil-siyahlı ekip, moral ve birliktelik sağlamak için Ayvalık'ta tekne turuna çıktı. Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı gezide takıma başkan Evren Özbey ve yöneticilerden Serhat Özbey de eşlik etti. Akhisarsporlular, gün boyunca denize girip kamp öncesi enerji depoladı. Başkan Evren Özbey, iyi yolda olduklarını belirterek, "Sezona iyi hazırlanıyoruz. Akhisar düştüğü yerden kalkmasını iyi bilir. Sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

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