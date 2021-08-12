Blackburn Rovers’ın stadında mescit açıldı

İngiliz ekibi Blackburn Rovers, Müslüman taraftarlar için stadyumda mescit açıldığını duyurdu. İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, dün Lig Kupası maçında Morecambe'yi Ewood Park'ta ağırladı. HİCRİ YIL PAYLAŞIMI Bu mücadele öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü İngiliz ekibi, Müslüman taraftarları akşam namazını kılmak üzere stadyumda yer alan mescide davet etti. Bu arada İtalyan devi Milan Kulübü, müslüman taraftarlarının hicri yılını kutlayarak Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir hicri yeni yıl dileriz." ifadesine yer verildi. Ayrıca İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Schalke 04 de sosyal medya hesaplarından hicri yılbaşı için bir paylaşım yaptı.

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