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Haberler Spor Fethiyespor gücüne güç kattı

Fethiyespor gücüne güç kattı

Ege ekibi, Yalovaspor’da forma giyen eski oyuncusu Turgay An ile anlaştı

Fethiyespor gücüne güç kattı

12.8.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran ve yeni sezon hazırlıklarını Kocaeli Kartepe Green Park Otel'de sürdüren Fethiyespor, Yalovaspor'dan eski oyuncusu Turgay An'ı yuvaya döndürdü. Kariyerinde daha önce geçen sezon devre arasına kadar 1.5 yıl Fethiyespor forması giyen orta saha oyuncusu, kısa süreli ayrılığın ardından takıma döndü. 34 yaşındaki Turgay daha önce Turgutluspor, Adıyamanspor, Menemenspor, Bergama Bld, Çorum FK, Sakaryaspor, Pazarspor ve Kırşehir Bld'de da oynadı.

ŞİMDİKİ RAKİP AL KHOR
Öte yandan Fethiyespor Kartepe'de oynadığı ikinci hazırlık maçında Darıca Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldı. Fethiye'nin gollerini Burak ve Talha attı. Ege temsilcisi yarın saat 17.00'de Katar ekiplerinden Al Khor ile 16 Ağustos'ta da yine Katar temsilcisi Umm Salal'la saat 11.30'da hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Selahattin Dinçel, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti.
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