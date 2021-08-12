Haydi hayırlısı

AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi, Erkekler 1. Ligi ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin 2021-2022 sezonu fikstür çekimi, federasyonun Ankara'daki merkezinde yapıldı. İzmir'i temsil eden Arkasspor, lige Afyon Bld deplasmanında başlayacak. Altekma evinde Bursa BŞB'yi ağırlayacak. Sultanlar Ligi'nde ise Ege temsilcisi Aydın BŞB dışarıda THY ile kapışacak. Efeler Ligi'nde ilk devre 10 Ekim'de başlayıp 19 Aralık'ta tamamlanacak. Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 9 Ekim-18 Aralık 2021 tarihlerinde olacak. Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 10 Ekim-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.