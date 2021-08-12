Manisa FK hazır kıta

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları sürüyor. Cumartesi günü rakibine konuk olacak Manisa ekibinde teknik direktör Serkan Özbalta, yeni sezona iyi başlamak istediklerini söyledi. İyi bir kadro kurduklarını, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten genç teknik adam Serkan Özbalta, "Geçen sezon 2. Lig'de çok iyi bir ivme yakalamıştık. Aynı başarıyı 1. Lig'de de tekrarlamak istiyoruz. Rakibimiz İstanbulspor karşısında çok dikkatli olacağız. Mücadeleci yönümüzü ön plana çıkaracağız. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefi hiç bir zaman bitmez. Zirveye oynamak istiyoruz" diye konuştu.

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