Nefesler tutuldu

Süper Lig'in 64. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Ç.Rizespor arasında saat 20.30'daki randevuyla start alacak. Süper Lig tarihinde geride kalan 63 sezonda sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşarken 1959'da başlayan ligde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 6, Bursaspor ile Medipol Başakşehir de birer kez mutlu sona ulaştı.
TARAFTAR TRİBÜNE GERİ DÖNÜYOR
Bu sezon İstanbul'dan G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük; Adana'dan A.Demirspor, Antalya'dan Antalyaspor, Alanyaspor; İzmir'den Göztepe ve Altay, Trabzon'dan Trabzonspor, Rize'den Rizespor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Malatya'dan Malatyaspor, Gaziantep'den Gaziantep FK, Sivas'tan Sivasspor, Giresun'dan Giresunspor ve Hatay'dan Hatayspor yer alacak. Yeni sezonda oynanacak maçlara korona virüs tedbirleri kapsamında stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.
Yarın
20.30 Beşiktaş-Ç.Rizespor
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 K.Gümrük-Gaziantep
21.45 Altay-Kayserispor
21.45 Hatay-Kasımpaşa
15 Ağustos Pazar:
19.15 Başakşehir-Alanya
21.45 Antalyaspor-Göztepe
21.45 A.Demir-Fenerbahçe
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Sivasspor-Konyaspor
19.15 Malatya-Trabzonspor
21.45 Giresun-Galatasaray
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