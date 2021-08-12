Nefesler tutuldu

Süper Lig'in 64. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon yarın Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Ç.Rizespor arasında saat 20.30'daki randevuyla start alacak. Süper Lig tarihinde geride kalan 63 sezonda sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşarken 1959'da başlayan ligde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 6, Bursaspor ile Medipol Başakşehir de birer kez mutlu sona ulaştı.



TARAFTAR TRİBÜNE GERİ DÖNÜYOR

Bu sezon İstanbul'dan G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük; Adana'dan A.Demirspor, Antalya'dan Antalyaspor, Alanyaspor; İzmir'den Göztepe ve Altay, Trabzon'dan Trabzonspor, Rize'den Rizespor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Malatya'dan Malatyaspor, Gaziantep'den Gaziantep FK, Sivas'tan Sivasspor, Giresun'dan Giresunspor ve Hatay'dan Hatayspor yer alacak. Yeni sezonda oynanacak maçlara korona virüs tedbirleri kapsamında stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.



Yarın

20.30 Beşiktaş-Ç.Rizespor

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 K.Gümrük-Gaziantep

21.45 Altay-Kayserispor

21.45 Hatay-Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar:

19.15 Başakşehir-Alanya

21.45 Antalyaspor-Göztepe

21.45 A.Demir-Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Sivasspor-Konyaspor

19.15 Malatya-Trabzonspor

21.45 Giresun-Galatasaray