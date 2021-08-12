Son dakika: Sivasspor uzatmalarda tura uzandı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.
12.08.2021, 23:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 23:41
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