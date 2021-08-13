Hasret bitti top santrada

Süper Lig'de ve TFF 1'inci Lig'de yeni sezon bugün oynanacak maçlarla başlayacak. 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'in ilk haftası son şampiyon Beşiktaş'ın sahasında Çaykur Rizespor ile mücadelesiyle açılacak. TFF'nin duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda maçlar yüzde 50 kapasiteli olarak seyircili oynanacak. 2021-2022 sezonunda ilk devre, 27 Aralık'ta sona erecek. Sezonun ikinci yarısı ise 7 Ocak 2022'de başlayacak ve 22 Mayıs 2022 tarihinde bitecek. Bu uzun maratonda İzmir'i Göztepe ve Altay temsil ederken 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

ÜÇ HAFTANIN MAÇLARI HAFTA İÇİNDE OYNANACAK

Süper Lig'de bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak. TFF'nin planlamasına göre ligde 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.

KARTAL'IN RAKİBİ Ç.RİZE

SEZONUN açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la Vodafone Park'ta saat 20.30'da karşılaşacak. Aboubakar haricinde oyuncu kaybetmeyen siyah beyazlılar, kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'ın bonservislerini aldı. Yerli oyuncu olarak Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'la da anlaşma sağladı. 5 Temmuz'da başlayan hazırlıkların tamamını İstanbul'da yapan siyah-beyazlılarda, karantinası devam eden Alex Teixeira haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Takıma sakat katılan Welinton ve Larin tamamen iyileşerek antrenmanlara katıldı ve oynayacak duruma geldi. Leicester City ile sezon başı kampına katıldığı için siyah-beyazlılara hazır durumda gelen Rachid Ghezzal da teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.