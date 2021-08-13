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Haberler Spor “Seyirci kapasitesini yüzde 75’e çıkarabiliriz”

“Seyirci kapasitesini yüzde 75’e çıkarabiliriz”

“Seyirci kapasitesini yüzde 75’e çıkarabiliriz”

13.8.2021

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda maçlara girişle ilgili prosedürleri hatırlatan Özdemir, "Ligler yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlıyor. Biz bu kararı alırken vaka sayısı 5 binlerdeydi, şimdi 27 binlerde. Korkuyoruz. İlk 3 hafta sonrasında milli ara olacak. O dönemde Sağlık Bakanlığı ve diğer makamlarla görüşerek uygun ortam varsa kapasiteyi yüzde 75'e çıkarabiliriz. Uygun ortam için de çift aşı sisteminin iyice oturması lazım" şeklinde konuştu. UEFA'nın deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdığını hatırlatan Özdemir, "TFF 1. Lig Play-Off'larında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı" açıklamasında bulundu.
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