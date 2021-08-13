Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da

Süper Lig'de 2021-22 sezonu bugün Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. A Spor'dan da bu doğrultuda dev bir müjde geldi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı özeti bu akşam 22.15'te Takım Oyunu'nda...