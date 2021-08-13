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Haberler Spor Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da

Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da

Futbolseverlere büyük müjde! Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da. Milyonların beklediği Süper Lig heyecanı bugün başlıyor. Son şampiyon Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Futbolseverlere A Spor'dan bir müjde geldi. Süper Lig maçlarının özetleri A Spor'da yayınlanacak.

Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da

13.08.2021, 14:49

Süper Lig'de 2021-22 sezonu bugün Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. A Spor'dan da bu doğrultuda dev bir müjde geldi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı özeti bu akşam 22.15'te Takım Oyunu'nda...

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