Süper Lig'de 2021-22 sezonu bugün Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ile başlıyor. A Spor'dan da bu doğrultuda dev bir müjde geldi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı özeti bu akşam 22.15'te Takım Oyunu'nda...
Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.