TFF 1. Lig’de büyük heyecan

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı bugünkü Gençlerbirliği- Eyüpspor maçıyla başlayacak. 59. kez yaşanacak Süper Lig'e yükselme heyecanında ligde normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Play- Off etabında kozlarını paylaşacak.

19 TAKIM YARIŞACAK

TFF 1. Lig'de bu sezon 19 takım yer alacak. Süper Lig'den düşen Erzurum, Denizli, G.Birliği ve Ankaragücü ile TFF 2. Lig'den yükselen Eyüp, Kocaeli ve Manisa'nın yanı sıra Adana, Altınordu, Keçiörengücü, Balıkesir, Ümraniye, Bolu, Bursa, İstanbul, Menemen, Bandırma, Tuzla ve Samsun ligde mücadele edecek.

Haftanın programı



BUGÜN

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan

YARIN

19.15 İstanbulspor-Manisa FK: Kadir Sağlam 21.45 Denizlispor-Bandırma: Direnç Tonusluoğlu 21.45 Balıkesir-B.Boluspor: Oğuzhan Aksu

15 Ağustos Pazar 19.15 Tuzlaspor-Ankaragücü: Bülent Birincioğlu 19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır 21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak 21.45 Menemenspor-Erzurum: A.Buğra Taşkınsoy

16 Ağustos Pazartesi 20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın