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Haberler Spor TFF 1. Lig’de büyük heyecan

TFF 1. Lig’de büyük heyecan

Yeni sezon bugün saat 20.30’da G.Birliği ile Eyüpspor arasında oynanacak maçla başlayacak

TFF 1. Lig’de büyük heyecan

13.8.2021

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı bugünkü Gençlerbirliği- Eyüpspor maçıyla başlayacak. 59. kez yaşanacak Süper Lig'e yükselme heyecanında ligde normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Play- Off etabında kozlarını paylaşacak.

19 TAKIM YARIŞACAK
TFF 1. Lig'de bu sezon 19 takım yer alacak. Süper Lig'den düşen Erzurum, Denizli, G.Birliği ve Ankaragücü ile TFF 2. Lig'den yükselen Eyüp, Kocaeli ve Manisa'nın yanı sıra Adana, Altınordu, Keçiörengücü, Balıkesir, Ümraniye, Bolu, Bursa, İstanbul, Menemen, Bandırma, Tuzla ve Samsun ligde mücadele edecek.
Haftanın programı

BUGÜN
20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan
YARIN
19.15 İstanbulspor-Manisa FK: Kadir Sağlam 21.45 Denizlispor-Bandırma: Direnç Tonusluoğlu 21.45 Balıkesir-B.Boluspor: Oğuzhan Aksu
15 Ağustos Pazar 19.15 Tuzlaspor-Ankaragücü: Bülent Birincioğlu 19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır 21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak 21.45 Menemenspor-Erzurum: A.Buğra Taşkınsoy
16 Ağustos Pazartesi 20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın

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