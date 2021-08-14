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Haberler Spor Akhisar, Afyon’da güç depolayacak

Akhisar, Afyon’da güç depolayacak

Akhisar, Afyon’da güç depolayacak

14.8.2021

TFF 2. Lig ekiplerinden Akhisarspor, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi. Önceki akşam saatlerinde kampın ilk antrenmanını gerçekleştiren Ege temsilcisi ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Dün sabah ise salonda gerçekleşen antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalışması üzerinde durdu. Yeşil-siyahlı ekip 23 Ağustos'a kadar sürecek kampta hazırlık maçları da oynayacak. Öte yandan 10 yıldır Nike firmasıyla çalışan Ege temsilcisi Akhisarspor, 2021-2022 sezonu için forma ve ürün tedarikçisi olarak Jako firmasıyla anlaşma sağladı.

■ KENAN MOLLA
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