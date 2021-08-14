Bodrum transferde çok büyük oynadı

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Bodrumspor, yeni sezon öncesi transferde adeta coştu. Ege ekibi, Kastamonuspor'dan Oğuzhan Doğan, H.Trabzon'dan Harun Kavaklıdere, Samet Yalçın, Burhan Eşer, Karagümrük'ten Murat Sarıgül, Bandırmaspor'dan Onur Akbaş, Altay'dan Yekta Kurtuluş, Sarıyer'den Ali Türkan, Vanspor'dan Üzeyir Ergün, Sakaryaspor'dan Berk Ünsal'ın yanı sıra Antalyaspor'dan Omar İmeri, Ali Eren İyican, Cenk Şen ve Hakan Kavaklıdere'yi alarak gücünü güç kattı. Ege ekibi, geçen sezon Antalyaspor'dan kiraladığı Sergen Yatağan ve Halil İbrahim Sevinç ile de yola devam ediyor.

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