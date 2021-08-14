Ege’nin günü olsun

TFF 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Ege temsilcileri zorlu maçlara çıkacak. 2. Lig'de geçen sezon namağlup şampiyon olarak tarihe geçen Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'deki ilk sınavında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı yayınlanacak. Manisa ekibi, transfer döneminde Dever Orgill, Andre Sousa, Leon Sever, Nino Kouter, Guevin Tormin, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Özgür Çek, Veli Çetin, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Birkan Tetik, Bedirhan Altunbaş gibi isimleri renklerine bağladı. Transferin önünü açmaya çalışan Denizlispor ise Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te Bandırmaspor'u ağırlayacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Horoz, güçlü rakibi karşısına altyapı ağırlıklı bir kadro ile çıkacak.



BALIKESİR'E SERT RAKİP

Balıkesirspor evinde Boluspor'u konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN Sports Max 2'den canlı olarak yayınlanacak.



GÖZLER ORGİLL'DE

Manisa FK'nın Antalyaspor'dan transfer ettiği hücum oyuncusu Dever Orgill, Ege ekibinin İstanbulspor karşısında en büyük kozu olacak. Geçen sezon Antalya temsilcisinde 32 maçta forma giyen ve 1 gol 1 asist yapan Jamaikalı oyuncu, önceki sezon da oynadığı Ankaragücü'nde de 29 karşılaşmada 5 kez rakip ağları havalandırdı. Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Dever Orgill, "Zor bir sezon bizi bekliyor. ancak lige çok iyi hazırlandık. İstanbulspor'u yenerek 3 puanın sahibi olmak istiyoruz" dedi. Teknik direktör Serkan Özbalta ise Manisa'ya 3 puanla döneceklerini söyledi.