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Haberler Spor Nazilli Belediye Serik’e yenildi

Nazilli Belediye Serik’e yenildi

Nazilli Belediye Serik’e yenildi

14.8.2021

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Nazilli Belediyespor'un Afyonkarahisar kampı sürerken, siyah-beyazlılar, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Antalya ekibi Serik Belediyespor, Burak Göksel ve Sebahattin Usta'nın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Teknik direktör Kadir Kar, rakipleri karşısında takımın eksik yönlerini gördüklerini belirtti. Kar, "Çok yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Futbolcularımın performansından memnunum. Lige kadar çok daha iyi bir takım olacağız. Nazilli Belediyespor yeni sezonda da üst sıralar için oynayacaktır. Futbolcularıma güveniyorum" dedi.
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