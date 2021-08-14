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Sıra şampiyonlukta

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek Sultanlar finale kalarak Türkiye’ye çok büyük bir sevinç yaşatacaklarını belirtti

Sıra şampiyonlukta

14.8.2021

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, hedef büyüttü. 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'da yapılacak şampiyona öncesi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar son derece iddialı açıklamalarda da bulundu. "YENİ BİR TARİH YAZACAĞIZ" Federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Tokyo Olimpiyatlarında 5'incilik elde ettik. Hedefimiz daha da büyüdü" dedi. Başantrenör Giovanni Guidetti ise "Türk Milli Takımı yeni bir tarih yazacaktır. Son Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'a 3-2'lik skorla mağlup olduk. Sırbistan'a rövanşı almaya gidiyoruz" şeklinde konuştu. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar öncelikle üç hedeflerinin olduğunu söyledi. Eda, "Birincisi Milletler Ligi, sonrasında olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası. İkisi geride kaldı ve şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Sıra şampiyonlukta" dedi.

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