Sökespor’da Tamer Makaraç dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele edecek Aydın temsilcisi Sökespor'da olağanüstü genel kurul heyecanı yaşandı. Sökespor Toto Demirtel Tesisleri'nde yapılan genel kurulda geçmiş dönemde kulüp başkanı olarak görev yapan Tamer Makaraç, başkanlığına seçildi. Korana virüs testi pozitif çıkan başkan Onur Kara'nın karantinada olması nedeniyle katılamadığı genel kurulda gündem maddeleri tek tek oylanırken, daha önce 9 olan yönetim kurulu üyesi sayısı tüzük değişikliği ile 19'a çıkarıldı. Makaraç, "Sökespor bu sezon BAL'da misafirdir. O sezon, bu sezon. Özlem bu sezon bitecek" dedi. Bu arada iş insanı Mustafa Yemci bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Sökespor'un yeni yönetimine başarı dileyerek 10 bin lira bağış sözü verdi.

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele edecek Aydın temsilcisi Sökespor'da olağanüstü genel kurul heyecanı yaşandı. Sökespor Toto Demirtel Tesisleri'nde yapılan genel kurulda geçmiş dönemde kulüp başkanı olarak görev yapan Tamer Makaraç, başkanlığına seçildi. Korana virüs testi pozitif çıkan başkan Onur Kara'nın karantinada olması nedeniyle katılamadığı genel kurulda gündem maddeleri tek tek oylanırken, daha önce 9 olan yönetim kurulu üyesi sayısı tüzük değişikliği ile 19'a çıkarıldı. Makaraç, "Sökespor bu sezon BAL'da misafirdir. O sezon, bu sezon. Özlem bu sezon bitecek" dedi. Bu arada iş insanı Mustafa Yemci bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Sökespor'un yeni yönetimine başarı dileyerek 10 bin lira bağış sözü verdi.

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