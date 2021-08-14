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Haberler Spor Turgutlu’da geri sayım

Turgutlu’da geri sayım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 10 bin kişi kapasiteli yeni statta çalışmalar son aşamaya geldi

Turgutlu’da geri sayım

14.8.2021

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor için yapılan yeni stadyumda son aşamaya gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 10 bin kişi kapasiteli stadyumun koltukları monte edilirken, sahanın çimleri de yeşerdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve kulüp başkanı Taner Kestaneci, çalışmaların devam ettiği stadyumu yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldıklarını belirten belediye başkanı Çetin Akın, "Her şey yolunda gidiyor. En kısa zamanda, Turgutlu halkımızın yeni mabedimizle buluşması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor" dedi. Bu arada Turgutluspor, kaleci Yunus Yağız ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu. KALECİ YUNUS YAĞIZ VEDA ETTİ KULÜPTEN yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Yunus Yağız ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.
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