Şahane pazar

TFF 1. Lig'in ilk haftasında iki İzmir ekibi zorlu maçlara çıkacak. Geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında 'merhaba' diyecek. Osmanlı Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Maç TRT Avaz ile beIN Sports Max HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. Sezona hazır olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz. İyi mücadele edeceğiz ve istediğimizi elde edeceğiz" diye konuştu.



GENÇLER VİTRİNE ÇIKACAK

Geçen sezonki kadrosunda 10 futbolcuyla yollarını ayırıp, sadece 3 transfer yapan Altınordu, genç ağırlıklı kadrosuyla sahada yer alacak. İzmir ekibinde yeni transferler sol kanat Ali Dere ile Anıl Arıcıoğlu ilk kez forma giyme heyecanı yaşayacak. İzmir ekibinin Keçiörengücü maçının ardından gündemine aldığı ve görüştüğü bazı oyunculara imza attırması bekleniyor.



HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN

19.15 Tuzlaspor-Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır

21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

21.45 Menemenspor-Erzurum: A.Buğra Taşkınsoy

YARIN

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın