Balıkesirspor’da Şimsek çok mutlu

TFF 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçında evinde Boluspor'u 1-0 yenen transfer yasaklısı Balıkesirspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek, futbolcuların hepsini tek tek tebrik ettiğini söyledi. Şimşek, "Sezona geç başlamamıza rağmen oyuncularım mükemmel idman yapıp çalıştılar, kendilerine dikkat ettiler. Üç yıldır buradayım, onlarla gurur duyuyorum, mükemmel profesyonel, mükemmel insanlar, Balıkesirspor sevdalısı futbolcu kardeşlerim, forma için, arma için oynadılar. İki tane genç kardeşimizi ilk 11'de başlattık. İkisini sonradan oyuna aldık. Onları da tebrik ediyorum ama bunlar yetmeyecek, daha iyi şeyler yapabiliriz, yapmak da zorundayız. Ben şahsım ve ekibim adına bu işi seviyorum, burayı da seviyorum. Galibiyeti yönetimimize, taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

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