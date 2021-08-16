Özbalta: Bu bir başlangıçtı

Manisa FK Teknik Direktör Serkan Özbalta, İstanbulspor maçının bekledikleri gibi geçtiğini belirtti. Özbalta, "Oyuncularımız 43-44 günlük bir hazırlık sürecinde söylediklerimizi, istediklerimizi özveriyle yaptılar ve çalıştılar. Ligin ilk maçları hep farklı olmuştur. Bu maç bir başlangıçtı ve bu başlangıcı iyi yapmamız bizim için çok önemliydi. TFF 1. Lig'deki ilk senemize galibiyetle başlamak güzel. Geçen sezon namağlup şampiyonlukla birlikte beklentileri yükselten bir Manisa Futbol Kulübü vardı. Biz bunun üzerine koyarak gitmek durumundayız. Oyuncularım iyi bir oyun ortaya koydu" dedi.

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