  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Paralimpik heyecanı

Paralimpik heyecanı

Paralimpik heyecanı

16.8.2021

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile Okçuluk Takımı sporcularını Kocaeli ve İstanbul'daki kamp merkezlerinde ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak olan oyunlara hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, Kartepe'de bir otelde kampta olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra İstanbul Okçular Vakfı Riva Tesisleri'nde milli okçular ile buluştu. Kasapoğlu, millilerle ilgilenerek sohbet etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paralimpik heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.