Paralimpik heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile Okçuluk Takımı sporcularını Kocaeli ve İstanbul'daki kamp merkezlerinde ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak olan oyunlara hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, Kartepe'de bir otelde kampta olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra İstanbul Okçular Vakfı Riva Tesisleri'nde milli okçular ile buluştu. Kasapoğlu, millilerle ilgilenerek sohbet etti.

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