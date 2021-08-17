Aliağa’ya ABD’li yıldız

Geçen sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan ve son derece sıkıntılı bir dönem geçiren ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le anlaştı. Geçen sezon Alman ekibi Ratiopharm Ulm takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, İsrail, Avustralya, İspanya ve Fransa liglerinde de mücadele etti. Tecrübesini Aliağa Petkimspor'a yansıtacağını ve yeni takımında başarılı olacağını belirten Demitrius Conger, "Çok kaliteli liglerde mücadele ettim. Türkiye liglerini de iyi biliyorum. Çok kaliteli sporcular var. Yeni sezonda yeni takımımla başarılı olacağım" şeklinde konuştu.