  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aliağa’ya ABD’li yıldız

Aliağa’ya ABD’li yıldız

Alman ekibi Ratiopharm Ulm takımında forma giyen Conger, Dominik, Yunanistan, İtalya, İsrail, Avustralya, İspanya ve Fransa’da da oynadı

Aliağa’ya ABD’li yıldız

17.8.2021

Geçen sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan ve son derece sıkıntılı bir dönem geçiren ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Demitrius Conger'le anlaştı. Geçen sezon Alman ekibi Ratiopharm Ulm takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, daha önce Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, İsrail, Avustralya, İspanya ve Fransa liglerinde de mücadele etti. Tecrübesini Aliağa Petkimspor'a yansıtacağını ve yeni takımında başarılı olacağını belirten Demitrius Conger, "Çok kaliteli liglerde mücadele ettim. Türkiye liglerini de iyi biliyorum. Çok kaliteli sporcular var. Yeni sezonda yeni takımımla başarılı olacağım" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aliağa’ya ABD’li yıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.