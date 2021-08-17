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Bal-Kes fırtınası

Transfer yasaklısı Balıkesirspor, geçen yıldan kalan oyuncularıyla çıktığı ilk sınavda Boluspor’u yendi, son 7 sezonda 2. kez galibiyetle lige başladı

Bal-Kes fırtınası

17.8.2021

TFF 1. Lig'de sezona sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup ederek başlayan Balıkesirspor'da yüzler gülüyor. Transfer yasaklısı olduğu için Boluspor karşısına geçen yıldan kalan oyuncularıyla çıkan ve ilk sınavını galibiyetle kapatan kırmızı-beyazlılar, son 7 sezonda ikinci kez galibiyetle lige başladı. Bal-Kes, 2015-2016'da sahasında Gaziantep BŞB'yle 0-0 berabere kaldı, 2016-2017'de evinde Eskişehir'e 2-1 yenildi, 2017-2018'de sahasında Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, 2018-2019'da evinde Altınordu'yla 0-0 berabere kaldı, 2019-2020'de deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu, geçen sezonun ilk maçında evinde Giresun'u 3-1 mağlup etti.

ANIL TAŞDEMİR SAHNEDE
BOLU karşısında galibiyet golüne imza atan Anıl Taşdemir, Balıkesirspor formasıyla 3. sezonuna golle başladı. İki sezondur Bal-Kes formasını giyen 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, ilk sezonunda 18 maçta golle tanışamadı, geçen sezon 19 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

SERVET SARUN

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