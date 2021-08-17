Eczacıbaşı İzmir’de

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına İzmir'de devam edecek. Ferhat Akbaş yönetiminde 2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Eczacıbaşı Dynavit'in İzmir'deki kamp çalışmalarında ülkelerinin milli takımlarında yer alan oyuncular bulunmuyor. Eczacıbaşı Dynavit'in bu sezon kadrosuna dahil ettiği McKenzie Adams ve Laura Heyrman da İzmir'deki çalışmalarda yer alacak. Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarıyla açacak olan Eczacıbaşı Dynavit, lig öncesi VakıfBank ile Şampiyonlar Kupası maçına çıkacak.