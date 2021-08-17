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Haberler Spor Ferro hamlesi

Ferro hamlesi

Savunma hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Benfica’nın 24 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro’ya kanca attı.

Ferro hamlesi

17.8.2021

Son şampiyon Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok ve santrfor Michy Batshuayi'nin kadroya katılması sonrası gözler stoper transferine çevrilmiş durumda. Siyahbeyazlıların bu mevki için uzun süredir uğraş verdiği Godin'den sonuç alamaması ve sonrasında Boateng'in de yüksek maaş istekleriyle karşılaşması nedeniyle iki transferde gerçekleşmedi. Bu gelişmeler üzerine alternatif isimler üzerine yönelen yönetim, Portekiz temsilcisi Benfica'nın 24 yaşındaki genç stoperi Ferro'yu gündemine aldı.

KİRALAMAK İSTİYOR
TFF talimatlarına göre kadroda bulunan 14 yabancıdan birinin 1997 doğumlu ve üzerinde olması gerekiyor. Kadrosunda böyle bir yabancısı bulunmayan Beşiktaş, bu kriteri taşıyan Ferro için Benfica ile bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. LJAJIC KADRO DIŞI
Bu arada Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istemeyen Ljajic kadro dışı bırakıldı. Takımla birlikte antrenmanlara katılması istenmeyen Ljajic, başka bir sahada çalışacak.

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