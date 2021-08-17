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Haberler Spor Fethiyespor yeni sezondan umutlu

Fethiyespor yeni sezondan umutlu

Fethiyespor yeni sezondan umutlu

17.8.2021

3. Lig 3. Grup temsilcisi Fethiyespor, 4. hazırlık maçında Katar Süper Ligi ekiplerinden Al Khor SC ile karşı karşıya geldi. Lacivert- beyazlılar, ilk devresini 2-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-2 kazanıp yeni sezon öncesi umut verdi. Her iki yarıda da farklı onbirlerle mücadele eden Fethiyespor, 41. ve 44. dakikalarda yediği gollerle ilk yarıyı 2-0 mağlup kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fethiyespor, skoru 3-2'ye getirerek maçı kazandı. Fethiyespor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada İbrahim Koca, 70. dakikada Ali Han Tunçer ve 81. dakikada Nurettin Çakır kaydetti. Fethiyespor, Altınordu'yla 1-1 ve Darıca Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kalmış, Umman 23 Yaş Milli Takımı'nı 1-0 yenmişti.

ERDOĞAN CANKUŞ

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