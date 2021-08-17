Fethiyespor yeni sezondan umutlu

3. Lig 3. Grup temsilcisi Fethiyespor, 4. hazırlık maçında Katar Süper Ligi ekiplerinden Al Khor SC ile karşı karşıya geldi. Lacivert- beyazlılar, ilk devresini 2-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-2 kazanıp yeni sezon öncesi umut verdi. Her iki yarıda da farklı onbirlerle mücadele eden Fethiyespor, 41. ve 44. dakikalarda yediği gollerle ilk yarıyı 2-0 mağlup kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fethiyespor, skoru 3-2'ye getirerek maçı kazandı. Fethiyespor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada İbrahim Koca, 70. dakikada Ali Han Tunçer ve 81. dakikada Nurettin Çakır kaydetti. Fethiyespor, Altınordu'yla 1-1 ve Darıca Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kalmış, Umman 23 Yaş Milli Takımı'nı 1-0 yenmişti.

ERDOĞAN CANKUŞ