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Forvet trafiği

Listesinde Sörloth, Dembele ve Bakambu gibi golcüler bulunan Fenerbahçe, Fulham’da oynayan Mitrovic’i de gündemine aldı.

Forvet trafiği

17.8.2021

Fenerbahçe'de forvet bölgesi için hareketli saatler yaşanıyor. Direkt olarak ilk 11'de oynayacak tartışmasız bir golcüye ihtiyaç duyan sarılacivertli takımda bir an evvel sorunun çözülmesi hedefleniyor. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren İstanbul ekibi, Sörloth, Dembele ve Bakambu'dan sonra bir yıldız isme daha kanca attı. Kanarya, İngiltere ekibi Fulham'dan Mitrovic'i transfer gündemine aldı.

BONSERVİS SORUNU
Sırp futbolcunun geçen sezon Championship'e düşen Fulham'dan ayrılmak istediği haberleri basında yer alırken, talipleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğuna vurgu yapıldı. Sarılacivertlilerin 26 yaşındaki golcü konusunda Fulham'a resmi teklifte bulunmadığı belirtilirken, İngilizler'in yüksek bonservis bedeli istemesi bekleniyor. Mitrovic'in Fulham ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Bu arada yönetimin listesindeki diğer isim olan Dembele için Pelkas ile Ozan'ı takas olarak kullanmak üzere Lyon'a teklif yaptığı iddia edildi. Kurmaylar, Sörloth için Leipzig'den haber beklerken, Bakambu için Beijin Guoan ile teması sürdürüyor.

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