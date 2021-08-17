Hazal 12’den vurdu

Okçulukta son yıllarda elde ettikleri uluslararası başarılarla ülkemizi gururlandıran Muğlalı sporculardan Hazal Burun, Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'ndan iki madalyayla döndü. Yatağan Anadolu Lisesi öğrencisi olan Muğla Büyükşehir Belediyespor sporcusu Hazal, ay-yıldızlı takımla katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Polonya'nın Wroclaw şehrinde düzenlenen şampiyonada Hazal Burun, Nehir Sarıhan ve Irmak Yüksel'den oluşan makaralı yay kadet kadın takımı dünya ikincisi, Hazal ve Abdullah Aslım'dan oluşan makaralı yay kadet karışık takımı ise dünya üçüncüsü oldu. Birçok uluslararası madalyası bulunan Hazal, geçen hafta Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası'nda yıldız kadın bireysel makaralı yay kategorisinde altın madalyayı boynuna takmıştı.

FERDİ YAVUZ