Horoz’da ilk imza

Süper Lig'den düştükten sonra transfer yasağına takılan Denizlispor'da yaşanan para krizi çözüldü. Horoz, TFF'ye yapılan 13 milyon liralık ödemeyle transfer yasağını kaldırdı. Bunun ardından yeşil-siyahlılar, ilk transferini de gerçekleştirdi. Geçen sezon Tuzlaspor'da oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüpte yapılan basın toplantısında konuşan başkan Mehmet Uz, "Yasağın kalkmasında en büyük pay Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ındır. Teşekkür ederiz" dedi.

'15-20 TAKVİYE ŞART'

Yeşil-siyahlı yönetiminde yaşanan süreçte elini taşın altına sokarak maddi destek sağladıklarını hatırlatan başkan Uz, "Şu an için futbolculara olan borcumuz kalktı. Bir hafta sonra tekrar transfer yasağı gelebilir. Bu nedenle bir hafta içinde 15-20 transferi gerçekleştirmek durumundayız. Büyük baskı altındayız. Her transfer tutmayabilir ama en iyi transferleri yapmak için çalışacağız. Teknik Direktör konusunda ise çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.



254 MAÇTA 15 GOL ATTI

GEÇEN sezon Tuzlaspor formasıyla 14 maça çıkan Muhammed Gönülaçar, elinden geleni yapacağını belirterek, kendisine güvenenleri mahçup etmeyeceğini açıkladı. Batman Petrol altyapısında futbola başlayan ve profesyonel olan 27 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Erzurumspor BŞB, Kocaelispor ve Tuzlaspor'da oynadı, kariyerinde 254 maça çıktı, 15 gol attı, 7 asist yaptı.

SEBAHATTİN ALP