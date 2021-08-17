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Haberler Spor İzmir’de GranFondo’ya rekor katılım bekleniyor

İzmir’de GranFondo’ya rekor katılım bekleniyor

İzmir’de GranFondo’ya rekor katılım bekleniyor

17.8.2021

Bisiklet yarışlarına yeni bir soluk getiren Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci ayağında bu kez bisikletseverler İzmir'de buluşuyor. Yarış, İzmir Valiliği'nin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Yarışta, bisiklet tutkunlarına Konak Meydanı'ndan start verilecek. Daha sonra Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacaklar. GranFondo İzmir, bedensel engelli sporcuların yanı sıra çocuk bisiklet severlerin de yarışına sahne olacak.

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