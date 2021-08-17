İzmirliler yenilgisiz başladı

İzmir'in Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden takımları Altay, Göztepe, Altınordu ve Menemenspor, 2021-2022 sezonuna yenilgisiz başlarken gelecek için umut verdiler. Altay ve Menemenspor'un sahalarında kazandığı ilk haftada, Göztepe ve Altınordu deplasmandan 1 puanla döndü. 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor karşısında ikisi Daouda Karamoko Bamba, diğeri de Thaciano'nun ayağından bulduğu golle maçı 3-0 kazanarak şov yaparken Süper Lig'de üst üste 5. sezonunu geçiren Göztepe ise sezonu Antalyaspor önünde geriye düşmesine rağmen pes etmeyip 1-1'lik sonuçla puana sarıldı.



MENEMEN VE ALTINORDU UMUT VERDİ

İzmir'in TFF 1. Lig'deki temsilcilerinden Menemenspor da sezonun ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 37. dakikada Ahmet Sağat'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 90+4. dakikada Mahamadou Ba'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak galibiyete ulaştı. Maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Menemenspor, sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu ise TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanından puanla döndü. Kaleci Ali Emre Yanar'ın kurtarışlarıyla öne çıktığı maçta, 75. dakikada geriye düşen kırmızılacivertliler, 90+2. dakikada Hüsamettin Yener'in kafa golüyle beraberliği yakaladı.