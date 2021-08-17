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Haberler Spor Manisa Büyüksehir basketbolda iddialı

Manisa Büyüksehir basketbolda iddialı

Manisa Büyüksehir basketbolda iddialı

17.8.2021

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) yepyeni bir kadro kuran ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Kulüp başkanı Mehmet Güzgülü, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı takımı antrenmanda ziyaret etti. Muradiye Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ekip ve sporcularla bir araya gelen Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri takıma baklava ikram etti, başarılar diledi. Başarıya inandığını vurgulayan Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesi altında buluşan ve takıma yeni katılan sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu sezon ligde başarıyı kovalayacağımıza inancım sonsuz. Altyapıyı da güçlendirmek istiyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK

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