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Haberler Spor Mesut Özil manşette

Mesut Özil manşette

Mesut Özil manşette

17.8.2021

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun süren gol orucunu Adana'da bozdu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydeden ünlü futbolcu, Şubat 2020'den bu yana ilk kez gol sevinci yaşarken Avrupa basını Mesut Özil'in performansını ve attığı golü manşetlere taşıdı. İngiltere'den Daily Mirror, "Mesut 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi" başlığını atarken, Goal, "Mesut attığı bu golle yeni sezona daha umut verici bir başlangıç yaptı" dedi. Almanya'dan Sport1, "Mesut Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke, Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe'yi de ekledi" ifadelerini kullanırken, Sport Buzzer, "F.Bahçe eski Alman milli futbolcunun sayesinde iyi bir başlangıç yaptı" yazdı.

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